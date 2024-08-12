鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元下修至1.41元，其中最高估值4.37元，最低估值0.84元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.37(4.37)
|7.59
|8.05
|10.42
|最低值
|0.84(0.84)
|4.3
|5.17
|5.65
|平均值
|1.76(1.88)
|5.61
|6.68
|7.98
|中位數
|1.41(1.45)
|5.61
|6.88
|7.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.68億
|48.35億
|54.60億
|62.39億
|最低值
|40.45億
|42.35億
|44.08億
|45.87億
|平均值
|41.37億
|45.43億
|49.92億
|53.35億
|中位數
|41.30億
|45.54億
|50.05億
|53.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.05
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|營業收入
|21.59億
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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