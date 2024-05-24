華鎂鑫股東會通過 正式更名麗升能源科技

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-24 16:49

華鎂鑫 (8087-TW) 今 (24) 日召開股東會，會中通過公司更名為麗升能源科技，並完成董事及獨立董事全面改選，股東會結束後即召開董事會推選董事長，林麗珍獲得全體出席董事一致推舉續任董事長。

華鎂鑫指出，公司歷經三年改造，已完全轉型為再生能源業者，去年度除處份不動產挹注外，主要營收來源為案場開發、能源技術服務及依工程進度認列之統包工程三大項目之收入為主。

華鎂鑫目前三大案場進度分別為，台南七股漁電案場繼取得經濟部能源署電業籌設許可、地方施工許可、在地方說明會後已開始進行養殖設施工程，並依工程進度認列相關能源技術服務及工程收入。

集團內投資建置的桃園 4W 儲能案場，已開始於 AFC 電力交易平台上線交易收取電費收入。此外，旗下子公司取得廠房屋頂型第三型太陽能發電設施，也可望挹注售電收入。

華鎂鑫表示，公司自 2020 年跨足綠能產業，積極佈局及投入各類再生能源案場開發，以綠電科技作為轉型的重要方向，已與過往定位截然不同，故決定更名為「麗升能源」以符合公司多元業務與長期永續價值及品牌形象，展現開拓新興再生能源科技技術的發展決心。

展望未來，華鎂鑫將以「麗升能源」為名，延續轉型的發展基礎，響應政府發展綠電的政策方針，積極開發漁電共生、營農型、地面型太陽光電再生能源業務，布局一地兩用，產業結合光電的太陽能電案場、風力發電及儲能案場，電廠持有、管理規模，並強化綠能投資合作關係。

「麗升能源」未來將掌握市場脈動，對於不同類型業務擬定策略方向，擴大案場布局，以強化永續發展的核心競爭力。