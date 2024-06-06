麗升能源前5月營收年增8倍 下半年迎旺季

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-06 18:09

麗升能源 (8087-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 8,833 萬元，月增 7%，年增 264%，呈現雙成長，累計前 5 月營收 5.13 億元，年增 837%。麗升指出，今年前 5 月營收增長主要因持續認列工程收入所致。

麗升旗下電廠資產管理包含風力發電、地面型及漁電共生太陽能等多座電廠，合計電廠資產管理規模已超過 140 MW。今年以來，受惠於台南七股漁電案場工程進度持續推進，本業表現漸入佳境，第一季營收即超越去 (2023) 年全年，前 5 月營收規模已超過去年全年 2 倍之多。

綠能需求日益增加，麗升持續積極擴張綠能事業版圖，除了集團內投資建置之桃園 4W 儲能案場，已開始於 AFC 電力交易平台上線交易收取電費收入，公司且透過旗下子公司投資太陽能發電設施，提供長期穩定售電收入。

此外，麗升攜手青農共同經營的農電實驗案場也已見初步成效，未來將陸續在桃園和屏東高樹地區建造三座高規格的光電溫室示範農場，分別種植羽衣甘藍、香莢蘭 (即香草)，以及無毒檸檬，建立綠色循環經濟發展的新典範。