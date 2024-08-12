裕融關注ESG獲肯定 拿下永續行動獎SDG 10金獎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 10:30

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裕隆集團旗下裕融企業 (9941-TW) 「用移動及金融實現平權」勇奪第四屆台灣永續行動獎 (TSAA)─SDG 10(減少不平等) 金獎殊榮，並以《239 公里的「食、醫、助、行」之旅》、《一台車、一家人、一趟文化旅程》永續影片獲第八屆台北金鵰微電影展銀、銅獎項肯定，顯示長期關注 ESG 永續議題大受肯定。

裕融與裕隆集團以「行的價值鏈」串聯汽車金融水平服務資源，導入偏鄉 MaaS(Mobility as a Service，移動即服務) 公益循環經濟，透過「捐服務代替捐車」打造車輛移動永續方程式。

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裕融新任總經理闕源龍表示，公司長期關注 ESG 永續議題，自 2016 年起從核心本業出發，攜手格上租車搭建偏鄉移動服務網絡，發展多元共享移動服務，成為輸送照顧服務的動脈，並秉持「永續金融即服務 FaaS(Financing as a Service)」理念，提供多項社會創新解方。

本次獲 TSAA SDG 10(減少不平等) 金獎的「食醫助行」專案，即透過多方社會創新團體共同協力，以跨載具、跨區域、跨服務，在 24 小時內跨越西半部到東半部 239 公里，將高雄賣場惜食用三段接力方式送到台東偏鄉，並善用在融資專業的金融影響力，支持社會創新團體長照服務租賃用車、實施永續融資專案，滿足偏鄉弱勢照顧各種需求。