鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-0.97元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.99元上修至-0.97元，其中最高估值-0.65元，最低估值-1.15元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.65(-0.65)
|0.93
|2.17
|3.33
|最低值
|-1.15(-1.15)
|-0.48
|0.21
|0.3
|平均值
|-0.93(-0.95)
|0.11
|1.02
|1.41
|中位數
|-0.97(-0.99)
|0.02
|0.95
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.49億
|33.29億
|38.72億
|44.38億
|最低值
|28.15億
|31.60億
|34.57億
|36.50億
|平均值
|28.31億
|32.21億
|36.19億
|39.47億
|中位數
|28.32億
|32.19億
|35.94億
|39.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.64
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|營業收入
|8.76億
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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