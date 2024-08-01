鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-1.06元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.16元上修至-1.06元，其中最高估值-0.78元，最低估值-1.43元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.78(-0.87)
|0.93
|2.14
|2.54
|最低值
|-1.43(-1.45)
|-0.7
|0.13
|0.29
|平均值
|-1.08(-1.17)
|0.01
|0.89
|1.24
|中位數
|-1.06(-1.16)
|-0.1
|0.92
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.40億
|33.29億
|38.54億
|44.20億
|最低值
|28.15億
|31.60億
|34.57億
|36.50億
|平均值
|28.31億
|32.19億
|36.19億
|39.42億
|中位數
|28.30億
|32.20億
|36.05億
|39.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.64
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|營業收入
|8.76億
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽萬園藝供應(SITE-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為147.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃特斯(WAT-US)EPS預估下修至11.6元，預估目標價為333.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司(JCI-US)EPS預估上修至3.67元，預估目標價為76.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：高通QCOM-US的目標價調降至212元，幅度約3.64%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇