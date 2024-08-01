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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-1.06元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.16元上修至-1.06元，其中最高估值-0.78元，最低估值-1.43元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.78(-0.87)0.932.142.54
最低值-1.43(-1.45)-0.70.130.29
平均值-1.08(-1.17)0.010.891.24
中位數-1.06(-1.16)-0.10.921.17

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.40億33.29億38.54億44.20億
最低值28.15億31.60億34.57億36.50億
平均值28.31億32.19億36.19億39.42億
中位數28.30億32.20億36.05億39.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.64-5.61-3.48-3.54-1.13
營業收入8.76億14.91億17.67億20.84億25.00億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXAS

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