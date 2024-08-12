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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學GILD-US的目標價調升至83.5元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 12:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對吉利德科學(GILD-US)提出目標價估值：中位數由81元上修至83.5元，調升幅度3.09%。其中最高估值119元，最低估值69元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予吉利德科學評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀1位。

吉利德科學今(12日)收盤價為73.66元。近5日股價下跌3.09%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GILD市場預估目標價

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