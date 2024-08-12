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弱勢日元掀投資熱！國人持有前十大日股基金 連2季申購破百億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 10:29

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弱勢日元掀投資熱！國人持有前十大日股基金 連2季申購破百億。(圖：shutterstock)

日元今年上半年維持相對弱勢，日股投資熱度同步上升，投信投顧公會、境外基金資訊公告平台顯示，國人持有規模前十大日股基金日元級別連二季申購突破百億新台幣日元換匯潮持續推動投資潮，日股基金成為閒置日元熱門標的。

元大投信指出，日元維持弱勢吸引國人積極換匯，外幣結算平台資料顯示，今年上半年日元境內外交易金額創歷年同期新高，而除了旅遊需求，透過手中閒置日元進行投資亦成為趨勢，據投信投顧公會、境外基金資訊公告平台統計，國人持有規模前十大日股基金的日元級別，繼第 1 季申購金額突破百億後，第 2 季再增加至 113.9 億元。


元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，目前日股已成為日本國內外大型機構的「投資標配」，除巴菲特已宣佈無限期持有日股，外資今年以來至 7 月 5 日當周買超日股近 6.6 兆日元，已較 2023 年全年翻倍成長。

全球第二大退休基金「日本政府養老金投資基金 (GPIF)」在積極擴大日股主動投資規模下，持有日股部位在一年期間報酬率達 41.4%，表現為投資組合各資產中最高。

日本大型投研機構預估，未來 GPIF 將集中加碼製造業、半導體業、金融業等日股三大重點產業，可能標的均為大型權值股，包括 TOYOTA、日立製作所、東京威力科創、三井住友金融等，皆是元大日本龍頭企業基金研究團隊現階段高度關注標的。

元大投信指出，選擇日元級別投資日股，與股神巴菲特發債取得日元買日股的策略相近，特別是在這波日元弱勢行情下，若手中有已換好的閒置日圓，可以適時投資參與日股行情。元大投信並提醒，日元計價基金申購與買回，均是以日元進行款項收付，換匯投資都存在匯率變化風險，基金投資亦有價格波動，投資前應謹慎評估。

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