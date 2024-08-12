弱勢日元掀投資熱！國人持有前十大日股基金 連2季申購破百億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 10:29

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日元今年上半年維持相對弱勢，日股投資熱度同步上升，投信投顧公會、境外基金資訊公告平台顯示，國人持有規模前十大日股基金日元級別連二季申購突破百億新台幣，日元換匯潮持續推動投資潮，日股基金成為閒置日元熱門標的。

元大投信指出，日元維持弱勢吸引國人積極換匯，外幣結算平台資料顯示，今年上半年日元境內外交易金額創歷年同期新高，而除了旅遊需求，透過手中閒置日元進行投資亦成為趨勢，據投信投顧公會、境外基金資訊公告平台統計，國人持有規模前十大日股基金的日元級別，繼第 1 季申購金額突破百億後，第 2 季再增加至 113.9 億元。

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元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，目前日股已成為日本國內外大型機構的「投資標配」，除巴菲特已宣佈無限期持有日股，外資今年以來至 7 月 5 日當周買超日股近 6.6 兆日元，已較 2023 年全年翻倍成長。

全球第二大退休基金「日本政府養老金投資基金 (GPIF)」在積極擴大日股主動投資規模下，持有日股部位在一年期間報酬率達 41.4%，表現為投資組合各資產中最高。