鄭州富士康再度大規模招工 知情人士：劉揚偉罕見停留鄭州4天

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-12 12:23

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蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機備貨進入關鍵期，富士康科技集團又開始大舉招工了，每天面試者大排長龍，且知情人士透露，富士康董事長劉揚偉罕見在鄭州停留 4 天。

據《每日經濟新聞》上周六（10 日）報導，富士康鄭州科技園招工仲介在 8 月 8 日報出的薪資待遇，比 7 月 26 日高，小時工時薪漲了人民幣（下同）2 元，返費工（需打卡 90 天期）返費也調高 200 元。

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一位招工仲介表示，目前富士康正在招「高價」工，主要是小時工和返費工。小時工的時薪為 26 元，而返費工在打卡 90 天後，可獲得 7,500 元返現獎勵。

針對「5 萬人湧入富士康」的消息，前述仲介說，目前每天面試入職者基本上都是排長隊。那富士康為什麼大量招工？該仲介表示：「馬上要量產 iPhone16 了。」

「基本上報名面試（的人）90% 都可以過，就是看看有沒有傳染疾病、紋身、前科、煙疤這些，但有小一點的或者說不顯眼的紋身，都能進，要求沒有那麼嚴。」仲介人士說。

「招工日期也不一定，可能這幾天招滿了就會停止，過幾天可能又要重新招。」仲介人士表示。

眾所周知，蘋果於每年 9 月推出新機，按照慣例，每年年中都是 iPhone 新機的關鍵備貨期。當前龐大的蘋果供應鏈迎來了一年一度的「蘋果季」，對富士康來說，尤其如此。

此外，知情人士透露：「富士康董事長劉揚偉是 7 月 21 日到的鄭州，7 月 24 日離開，他在一個地方連續待 4 天是非常少見的。」