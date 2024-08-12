〈台股開盤〉大漲逾400點成功回補大缺口 提防上檔月季線交叉

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-12 09:56

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美股周五漲多跌少、科技股普遍收高，台股今 (12) 日也延續上周反彈攻勢，開盤上漲 129.93 點，以 21598.93 點開出，在 AI 股為首的電子權值領軍下，漲點擴大，早盤大漲逾 400 點，自上周低點反彈以來，已有將近 2200 點的漲幅。

台積電 7 月營收創新高，今日開盤 942 元，上漲 8 元或 0.86%；AI 相關指標股表現強勁，廣達大漲 7%、鴻海、台達電、緯創、英業達、研華等均漲 3-4%；半導體相關指標中，聯發科、日月光投控、南亞科等漲逾 3%。

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其他強勢電子指標還包括欣興漲 7%、面板雙虎群創漲逾 4%、友達漲 2%；高價股方面，千金股全面走揚，旭隼大漲半根停板、嘉澤漲逾 4%，世芯 - KY、緯穎、祥碩、創意、力旺等都有 2-3% 的漲幅。

除了電子股外，傳產也有所表態，重電股華城大漲 8%，帶動士電同步上漲 4%，大同也上漲約 2%，營建族群再次發動攻勢，冠德奔上漲停，聯上漲 9%、龍邦、皇普、新潤等漲 6-7%，興富發、皇翔、聯上發也漲半根停板。