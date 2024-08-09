外資再買超254億元 銀彈力拱台積電與聯電 並增持反向ETF

台股今 (9) 日續漲 598.9 點，收在 21,469 點，一舉站回半年線、往十日線靠攏，外資今日也由賣轉買 254.61 億元，青睞台積電與聯電，合計加碼 7 萬張，同時也加碼反向 ETF 元大台灣 50 反 1 約 5 萬張，凸顯仍對台股後市抱持謹慎看法。