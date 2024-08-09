外資再買超254億元 銀彈力拱台積電與聯電 並增持反向ETF
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 19:05
台股今 (9) 日續漲 598.9 點，收在 21,469 點，一舉站回半年線、往十日線靠攏，外資今日也由賣轉買 254.61 億元，青睞台積電與聯電，合計加碼 7 萬張，同時也加碼反向 ETF 元大台灣 50 反 1 約 5 萬張，凸顯仍對台股後市抱持謹慎看法。
三大法人合計買超 189.15 億元，外資轉買 254.61 億元，自營商賣超 112.99 億元，連賣 24 日，投信買超 47.53 億元，連買 28 日；期貨方面，外資小幅加碼空單 197 口，未平倉空單口數提升至 32,006 口。
外資買超青睞晶圓雙雄、面板雙雄與金控族群，大買聯電 (2303-TW)(UMC-US) 達 5.3 萬張，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也有 1.6 萬張，群創 (3481-TW) 與友達 (2409-TW) 合計也達 3.8 萬張，其他包括新光金 (2888-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、開發金 (2883-TW) 也都有 2 至 3 萬張的水準。
值得注意的是，外資在加碼高股息 ETF 與台積電的同時，仍掃貨元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，張數高達 5.1 萬張，高居買超第二名，顯見外資在轉買現股後，也透過增持反向 ETF 避險，謹慎看待台股後市。
外資賣超則隨著台股走勢趨穩，大幅調節債券 ETF，賣超前十名就有八檔，包括包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，中信優息投資級債 (00948B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、元大美債 20 正 2(00680L-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、台新美 A 公司債 20+(00942B-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW)，狂賣 37.3 萬張。
投信與自營商有志一同，特別看好京元電 (2449-TW)，合計加碼 3,500 多張，投信也與外資看法一致，加碼聯電逾 4,000 張。
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