〈台股風向球〉2個不安因子蠢動 小心急追短彈又被套
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-11 11:50
台股上周在經歷了史上最大 1807 點的跌點後，連續強彈，一周來僅跌 169 點，不過，台股交易員認為，這波股市暴跌主要是因日元飆升帶來的連鎖反應，由於目前外資台指期淨空單仍有 32006 口，且日銀雖緊急安撫市場，但升息趨勢並未因此結束，仍須提防利差交易平倉造成的賣壓，仍可能隨時湧現。
外資連賣 5 周，一周來續賣 715 億元，不過，內資投信不離不棄，呈現連 10 買。
所幸，台積電 (2330-TW) 不再是外資的瘋狂提款機，主要是賣超鴻海 (2317-TW)225.8 億元，廣達 (2382-TW)100.67 億元，元大台灣 50(0050-TW)74.7 億元，欣興 (3037-TW)60 億元，聯發科 (2454-TW)45.25 億元，聯詠 (3034-TW) 和台達電 (2308-TW) 和智邦 (2345-TW) 在 25 億元上下。
台股交易員認為，台積電持穩在 900 元以上，有助多頭信心回穩，不過，這波大盤重挫的壓力是來自日元波動，並非台股基本面的變化，在匯市瞬息萬變的情形下，短線操作不能大意，否則很容易演變成想追短高又被套。
同時，目前外資台期指淨空單仍達 32006 口，而集中市場融資餘額雖在周一、二大減，但仍有 2950 億元的高水位，籌碼面並不穩。
永豐投顧進一步指出，日元匯價從 7 月上旬開始反轉，台股雖不是利差交易的主要標的，但隨著國際資金流動與配置，也迅速跟跌，上周一則是出現殺融資的踩踏事件，儘管短期止跌，但中長期指標出現逆轉，後續有待觀察。
永豐投顧也示警，日銀副行長雖聲言要保持金融市場穩定，但在大幅波動後，不應就此認為資本市場會 V 型反轉。
隨著市場氣氛轉變，市場會開始嚴格檢驗 AI 投資的成效、景氣狀況，本周有美國 CPI 數據公布，能否營造景氣穩定、利率看跌的環境，值得留意。
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