〈台股風向球〉2個不安因子蠢動 小心急追短彈又被套

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-11 11:50

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台股上周在經歷了史上最大 1807 點的跌點後，連續強彈，一周來僅跌 169 點，不過，台股交易員認為，這波股市暴跌主要是因日元飆升帶來的連鎖反應，由於目前外資台指期淨空單仍有 32006 口，且日銀雖緊急安撫市場，但升息趨勢並未因此結束，仍須提防利差交易平倉造成的賣壓，仍可能隨時湧現。

外資連賣 5 周，一周來續賣 715 億元，不過，內資投信不離不棄，呈現連 10 買。

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台股交易員認為，台積電持穩在 900 元以上，有助多頭信心回穩，不過，這波大盤重挫的壓力是來自日元波動，並非台股基本面的變化，在匯市瞬息萬變的情形下，短線操作不能大意，否則很容易演變成想追短高又被套。

同時，目前外資台期指淨空單仍達 32006 口，而集中市場融資餘額雖在周一、二大減，但仍有 2950 億元的高水位，籌碼面並不穩。

永豐投顧進一步指出，日元匯價從 7 月上旬開始反轉，台股雖不是利差交易的主要標的，但隨著國際資金流動與配置，也迅速跟跌，上周一則是出現殺融資的踩踏事件，儘管短期止跌，但中長期指標出現逆轉，後續有待觀察。

永豐投顧也示警，日銀副行長雖聲言要保持金融市場穩定，但在大幅波動後，不應就此認為資本市場會 V 型反轉。