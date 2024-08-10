新款特斯拉Model Y亮相：搭載95kWh大電池，續航力有望突破800公里

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 10:23

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據媒體報導，新款特斯拉 Model Y（Juniper 版）將搭載一塊容量高達 95kWh 的大電池包，這一重大升級將直接應用於其長續航版及性能版車型，標誌著特斯拉在續航里程上的又一次提升。

新款 Model Y 的電池容量較目前市場上普遍搭載的 75kWh 至 78.4kWh 電池組提升超過 26%。根據現有車型的續航表現分析，新款 Model Y 長續航全輪驅動版在 CLTC 工況下的純電續航里程有望輕鬆突破 800 公里，相較於現款車型的 688 公里有顯著提升，而 Performance 高性能版亦有望在保持強勁動力的同時，進一步提升續航表現，滿足更多消費者對長途駕駛的需求。

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除了電池容量的顯著提升，新款 Model Y 還在能效管理和空氣動力學性能上進行了進一步優化。特斯拉一直以來在電池管理系統和車輛空氣動力學設計上的卓越表現，將在新款車型上得以充分展現，確保每一度電都能高效利用，進一步延長實際行駛里程。

在外觀設計方面，新款 Model Y 採用了全新的前臉設計，前大燈組更加修長且富有科技感，同時取消了傳統的霧燈設計，使整體造型更加簡潔流暢。車尾部分，全新的貫穿式尾燈設計成為亮點，C 型尾燈與貫穿式尾燈巧妙融合，不僅提升了辨識度，也賦予了車輛更強的未來感。

內飾方面，新款 Model Y 借鑒了新款 Model 3 的設計理念，進行了全面升級。環繞式的氛圍燈營造出溫馨舒適的駕乘環境，新材質的應用和全新樣式的方向盤進一步提升了內飾的科技感。值得一提的是，新車取消了傳統的懷檔設計和撥桿轉向燈，轉而採用方向盤轉向燈操作和屏幕換檔，這一改變可能會影響其銷量表現。

根據數據顯示，在不區分級別、能源形式的前提下，特斯拉 Model Y 是最暢銷的車型，上半年以 207817 輛成為車市銷冠，在 20 萬以上更是斷檔式領先，比第二名的問界 M7 翻了約一番。