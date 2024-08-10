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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至13.97元，預估目標價為360元

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.78元上修至13.97元，其中最高估值16.07元，最低估值12.72元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.07(15.19)20.2226.44
最低值12.72(12.04)14.8718.11
平均值14.08(13.83)18.0421.55
中位數13.97(13.78)18.1321.92

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,537,970,0003,313,186,0904,013,133,250
最低值1,275,408,0001,785,835,0002,169,702,000
平均值1,446,790,8102,252,020,1602,946,990,660
中位數1,440,793,5002,204,052,0002,777,709,620

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.297.518.736.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,085,611,0521,280,429,3121,129,453,3501,090,858,851

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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