〈台股盤後〉收漲598點幾乎回補大跳空缺口 史上最震盪周跌169點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 14:33
台股今 (9) 日隨著美股續強，權值股再度勁揚，推升大盤強漲 598.9 點，收在 21,469 點，一舉站回半年線、往十日線靠攏，成交量 4,558 億元，較昨日略增，單周跌幅從周一最低點的 1,976 點大幅收斂至 169 點，幾乎回補黑色星期的大跳空缺口，周線並留下長下影線。
今日權值股一片紅通通，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 強漲超過 4%，收在 934 元，重新站在 900 元大關之上，盤後並傳出 7 月營收年增逾 4 成，創單月歷史新高的好消息。鴻海 (2317-TW) 續漲 3%，聯發科 (2454-TW) 也在平盤上表現，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都有 4% 左右的漲幅，也是大盤強漲的推手之一。
其他如台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都有 3-5% 的漲幅，台塑四寶也全面上漲表態。
市場焦點方面，市場關注機器人等概念股，指標股所羅門 (2359-TW) 率先漲停，帶領大量 (3167-TW)、穎漢 (4562-TW)、羅昇 (8374-TW) 等族群個股全部亮燈，其他半導體相關個股如弘塑 (3131-TW) 與京元電 (2449-TW) 也同步漲停。
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