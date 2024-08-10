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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至9.16元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.9元上修至9.16元，其中最高估值11.83元，最低估值7.4元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.83(11.83)13.1614.77
最低值7.4(7.4)10.8812.98
平均值9.25(9.15)11.7813.64
中位數9.16(8.9)11.5613.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值78,677,00092,529,020104,881,440
最低值70,215,00078,097,00083,579,000
平均值75,983,36085,082,06093,292,370
中位數76,071,00082,819,32091,393,400

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.6815.5115.8113.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,953,54692,043,67581,839,87070,010,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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