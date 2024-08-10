鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至9.16元，預估目標價為270元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.9元上修至9.16元，其中最高估值11.83元，最低估值7.4元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.83(11.83)
|13.16
|14.77
|最低值
|7.4(7.4)
|10.88
|12.98
|平均值
|9.25(9.15)
|11.78
|13.64
|中位數
|9.16(8.9)
|11.56
|13.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|78,677,000
|92,529,020
|104,881,440
|最低值
|70,215,000
|78,097,000
|83,579,000
|平均值
|75,983,360
|85,082,060
|93,292,370
|中位數
|76,071,000
|82,819,320
|91,393,400
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.68
|15.51
|15.81
|13.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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