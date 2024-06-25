鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至8.9元，預估目標價為255元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 18:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.84元上修至8.9元，其中最高估值11.43元，最低估值7.47元，預估目標價為255元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.43(11.43)
|13.16
|14.74
|最低值
|7.47(7.47)
|10.55
|12.22
|平均值
|8.85(8.83)
|11.4
|13.21
|中位數
|8.9(8.84)
|11.2
|13.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|78,677,000
|90,945,700
|103,170,970
|最低值
|70,215,000
|77,750,000
|83,579,000
|平均值
|75,408,530
|82,998,820
|90,525,440
|中位數
|75,629,900
|82,772,660
|89,611,560
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.68
|15.51
|15.81
|13.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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