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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至8.9元，預估目標價為255元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 18:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.84元上修至8.9元，其中最高估值11.43元，最低估值7.47元，預估目標價為255元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.43(11.43)13.1614.74
最低值7.47(7.47)10.5512.22
平均值8.85(8.83)11.413.21
中位數8.9(8.84)11.213.13

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值78,677,00090,945,700103,170,970
最低值70,215,00077,750,00083,579,000
平均值75,408,53082,998,82090,525,440
中位數75,629,90082,772,66089,611,560

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.6815.5115.8113.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,953,54692,043,67581,839,87070,010,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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