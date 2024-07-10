歐美庫存消化等待中 巨大1-6月營收372億元年減12.57%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 19:09
巨大 (9921-TW) 集團今 (10) 日公布 2024 年 6 月營收 70.94 億元，月 0.97%，年減 7.51%，巨大指出，6 月集團營收下降主要受到去年同期高基期以及代工客戶調整訂單影響，同時巨大集團自有品牌 6 月銷售仍以捷安特中國內銷表現最為亮麗，高階產品銷售強勁，營收較去年同期成長接近 60%。
巨大 2024 年 6 月營收 70.94 億元，月 0.97%，年減 7.51%，第二季營收 211.66 億元，季增 31.77%，年減 5.78%，2024 年上半年營收 372.29 億元，年減 12.57%。
巨大 2024 年第一季營收 160.63 億元，毛利率爲 20.15%，季減 4.8 個百分點，年減 1.74 個百分點，單季稅後純益 5.2 億元，季增約 85.05%，年減 37.8%，每股純益 1.33 元。
針對全球自行車市場走勢，巨大執行長劉湧昌先前表示，中國內銷市場持續暢旺，自行車運動人口顯著成長，帶動高階車款大幅成長；歐美市場庫存去化，預估第三季可以回到健康水位。展望後市，在 e-mobility、環保、運動三大趨勢下，預估明年可望回復正成長。
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