歐美庫存消化等待中 巨大1-6月營收372億元年減12.57%

巨大 (9921-TW) 集團今 (10) 日公布 2024 年 6 月營收 70.94 億元，月 0.97%，年減 7.51%，巨大指出，6 月集團營收下降主要受到去年同期高基期以及代工客戶調整訂單影響，同時巨大集團自有品牌 6 月銷售仍以捷安特中國內銷表現最為亮麗，高階產品銷售強勁，營收較去年同期成長接近 60%。