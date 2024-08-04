〈觀察〉又一家打退堂鼓 台商競覓「T+A」兩岸雙掛牌籌資路更難

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-04 12:10

由於中國大陸資本市場的走弱與官方的對資本市場嚴格控管，烘焙設備廠新麥 (1580-TW) 決定對在 2022 年底在深圳交易所申請 IPO 的新麥機械 (中國) 撤件，這也是繼去年底鮮活果汁 (1256-TW)) 主動撤回旗下的蘇州鮮活飲品公司 A 股上市申請案，將暫時與在台北股市及中國大陸 A 股上市的「T+A」雙掛牌無緣。

此一狀況，也更突顯台商尋求以「T+A」兩岸雙掛牌籌資模式的艱難，目前市場上能見到的上市櫃台商在中國子公司 IPO 申請案，還有定穎 (3715-TW) 旗下超穎電子去年底在上海證券交易所主板 A 股上市申請案，其未來發展也更受關注。對於目前的整體的市場發展，定穎主管指出，超穎的在中國 IPO 申請案，目前還是依進度進行。

定穎指出，中國超穎電子目前申請 A 股 IPO 進度正常進行，圖爲定穎董事長黃銘宏。(圖：定穎提供)

新麥旗下的新麥機械 (中國) 股份有限公司是在於 2022 年 12 月 26 日向深圳證券交易所報送首次公開發行股票 (IPO) 並在創業板上市申請，但新麥則指出，在中國的「國九條」出台後的新要求及當前審核形勢，基於長遠利益考量，經審慎分析，並與保薦機構協商一致，終止此次首次公開發行股票並在創業板上市，並申請撤回相關申請文件。

事實上，去年以來台商尋求以「T+A」兩岸雙掛牌受挫的還包括自行車廠巨大 (9921-TW) 旗下的鼎鎂新材料科技，向上海證交所申請 A 股掛牌案，在去年 7 月審議遭否決，巨大董事長杜綉珍對此也指出，在目前的中國股市的表現不佳，整體市場情勢也不利於太多企業掛牌上市，巨大已暫停鼎鎂新材料科技的中國大陸 IPO 案。巨大的這一決定，也使巨大與鼎鎂新材料科技在兩岸「T+A」雙掛牌夢暫時難圓。

在中國資本市場目前呈現「逆風」的狀態下，連欣興 (3037-TW) 旗下的蘇州群策科技 ABF 及 BT 載板廠在中國的 A 股 IPO 案也規劃暫緩。

不過，巨大執行長劉湧昌指出，鼎鎂新材料科技目前的業務己由自行車零組件發展到高鐵使用的零組件、並且開發進度已到高級機車鋁圈產品，服務對象並不侷限於巨大，在鼎鎂新材料科技營收已經達到 20 億元人民幣的同時，長期目標仍在中國大陸申請掛牌上市。

台廠運用子公司中國 A 股市場 IPO ，將可獲快速籌集大筆資金，並可大量擴充在地經營規模，目前仍有台灣上市公司，申請擬以子公司在中國大陸 A 股上市「兩岸雙掛牌」的方式籌資，在過去成功的案例中，以臻鼎 - KY(4958-TW) 是最爲突出，臻鼎 - KY2018 年透過旗下鵬鼎在中國掛牌，籌資人民幣 36 億元，其後加速擴張規模、擴充載板產能、並在台購併永豐餘集團 PCB 廠先豐且設立南科軟板廠，籌設新載板廠，臻鼎的營收並在 2023 年的營收達到 1513.98 億元。