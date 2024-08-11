法人默默吃貨「好鑽股」 10檔高含積量ETF反彈力強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-11 10:10

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受惠於蘋果、3 奈米與 AI 加持，台積電 7 月營收創歷史新高，帶動股價從 815 元低點反彈近 15%，股價重新站回季線，投信法人表示，這波台股下殺後，法人彎腰撿鑽石，首重龍頭型、基本面佳、信用好、競爭強四項兼具的「好鑽股」，尤其台積電最受青睞，好鑽度排第一，同樣成份股含有台積電的高含積量 ETF，近 1 周股價也強勢翻正。

根據 CMoney 統計，國內 ETF 持有台積電成分股共 27 檔，以近 1 周績效表現來看，富邦科技 (0052-TW) 上漲 0.85% 最高、元大台灣 50(0050-TW)、新光臺灣半導體 30(00904-TW) 分別上漲 0.66%、0.59%，名列第二、三，至於富邦台 50 (006208-TW)、野村臺灣新科技 50(00935-TW) 也都上漲 0.29%，挺進近一周績效排名前五名。

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台積電股價跌破 900 元後，除獲小資零股族不斷進場加碼外，投信法人也著眼未來三年先進製程產能及 AI 產業發展前景，給予高度關注，新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，台積電具有全球 AI 晶片獨家供應商地位，未來業績成長動能來自 HPC(高效能運算)、N5、N3 製程和 CoWoS，挹注營收貢獻上揚。

台積電 7 月營收報佳音，符合第二季法說會內容，照亮半導體類股前景，市場給予高度肯定。根據券商法人報告預估，台積電今年每股純益 (EPS) 將在 40 元上下、2025 年預估 50 元、2026 年上看 60 元，以歷史長期平均本益比 20 倍預估，台積電股價中長線仍大有可為。

除台積電外，半導體產業中，不少重量級權值股，近來股價調整後，也成為法人口袋中的好鑽股名單，例如 IC 設計權王聯發科，公司未來持續受惠 AI 智慧手機和 AI PC 外，也透過與安謀 (ARM) 和輝達 (NVIDIA) 合作，搭上全球雲端 ASIC(特殊應用 IC) 市場爆炸性成長，聯發科未來在雲端 CPU 與加速器市場商機仍前景亮麗。

投資專家表示，目前上市櫃公司陸續公布 7 月營收，除聯發科、台積電兩家產業前景亮麗，產品搭上 AI 趨勢題材，扮演 AI 領頭羊外，其他半導體次產業權值股，包括聯電、日月光、瑞昱等，第 2 季營收獲利及下半年業績展望不俗，雖然全球半導體產業復甦，受到地緣政治影響比預期要慢一些，但逆風僅是短期現象。