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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月10日台股中小型公司7月營收一覽（新增844家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 07:55


本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月10日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1733家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
千興-鋼鐵工業 6,643萬 24411.4%
心誠鎂-生技醫療業 1,293萬 21808.5%
大飲-食品工業 1,956萬 6686.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
晶悅-建材營造業 35.20億 10098.5%
斐成-其他業 276萬 1431.7%
國光生-生技醫療業 3.61億 403.3%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1733家。其中營收年增大於 25％有497家，年增小於-20％有256家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 179家
介於10～50億 >= 0% 261家
介於10～50億 < 0% 132家
介於10～50億 <= -20% 171家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 318家
小於10億 >= 0% 368家
小於10億 < 0% 217家
小於10億 <= -20% 171家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
富宇-建材營造業 5,693萬 113768.0%
逸達-生技醫療業 3,570萬 82930.2%
台睿-生技醫療業 340萬 67800.0%
千興-鋼鐵工業 6,643萬 24411.4%
心誠鎂-生技醫療業 1,293萬 21808.5%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
晶悅-建材營造業 35.20億 10098.5%
台睿-生技醫療業 340萬 2325.0%
順藥-生技醫療業 596萬 1489.6%
斐成-其他業 276萬 1431.7%
國光生-生技醫療業 3.61億 403.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收建材營造業富宇鋼鐵工業千興

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千興11.90.42%
大飲12.5-1.19%
晶悅119.59.63%
斐成20.22.02%
國光生26.752.10%
富宇90.5-0.11%
逸達77.51.44%
順藥2132.90%
心誠鎂702.15%
台睿31.256.73%

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