營收速報 - 2024年8月10日台股中小型公司7月營收一覽（新增844家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月10日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1733家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|千興-鋼鐵工業
|6,643萬
|24411.4%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,293萬
|21808.5%
|大飲-食品工業
|1,956萬
|6686.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|晶悅-建材營造業
|35.20億
|10098.5%
|斐成-其他業
|276萬
|1431.7%
|國光生-生技醫療業
|3.61億
|403.3%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1733家。其中營收年增大於 25％有497家，年增小於-20％有256家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|179家
|介於10～50億
|>= 0%
|261家
|介於10～50億
|< 0%
|132家
|介於10～50億
|<= -20%
|171家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|318家
|小於10億
|>= 0%
|368家
|小於10億
|< 0%
|217家
|小於10億
|<= -20%
|171家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|富宇-建材營造業
|5,693萬
|113768.0%
|逸達-生技醫療業
|3,570萬
|82930.2%
|台睿-生技醫療業
|340萬
|67800.0%
|千興-鋼鐵工業
|6,643萬
|24411.4%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,293萬
|21808.5%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|晶悅-建材營造業
|35.20億
|10098.5%
|台睿-生技醫療業
|340萬
|2325.0%
|順藥-生技醫療業
|596萬
|1489.6%
|斐成-其他業
|276萬
|1431.7%
|國光生-生技醫療業
|3.61億
|403.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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