〈熱門股〉是方電7月營收年增逾3成 逆勢抗跌周逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-10 09:15
是方電 (6561-TW) 7 月營收報喜，7 月營收達 3.58 億元，年月雙增，寫下單月新高紀錄，其中年增更超過 3 成，連兩月營收突破 3 億元。即便本周台股大盤震盪，是方電逆勢抗跌，本周漲逾 1 成。
是方電本周漲幅 13.34%，從周一 (5 日)414 元一路上攻，周五 (9 日) 收 488.5 元，無懼大盤震盪，是方電逆勢上漲。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人已連續 8 個交易日買超，合計買超 687 張。
是方電 7 月營收 3.58 億元，月增 7.3%，年增 31.3%，創下單月新高紀錄；累計今年 1 至 7 月營收 21.11 億元，年增 12.96%。
是方電近期也與翔耀實業 (2438-TW)、美超微結盟，共同成立台灣 AI 算力中心 (AICC)。是方電董事長吳彥宏指出，是方電 LY2 AI 智能資料中心每平方公尺載重達 2000 公斤，電力及散熱規格具備未來所有高算力、高傳輸等 AI 應用標準，是台灣少數具有上述高規格的 IDC，對於開發先進 AI 科技領域及提升企業核心價值具有深遠影響。
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