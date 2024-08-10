〈熱門股〉是方電7月營收年增逾3成 逆勢抗跌周逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-10 09:15

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是方電 (6561-TW) 7 月營收報喜，7 月營收達 3.58 億元，年月雙增，寫下單月新高紀錄，其中年增更超過 3 成，連兩月營收突破 3 億元。即便本周台股大盤震盪，是方電逆勢抗跌，本周漲逾 1 成。

是方電本周漲幅 13.34%，從周一 (5 日)414 元一路上攻，周五 (9 日) 收 488.5 元，無懼大盤震盪，是方電逆勢上漲。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人已連續 8 個交易日買超，合計買超 687 張。

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是方電 7 月營收 3.58 億元，月增 7.3%，年增 31.3%，創下單月新高紀錄；累計今年 1 至 7 月營收 21.11 億元，年增 12.96%。