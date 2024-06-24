是方電攜手HGC、AMS-IX簽署MOU 拓展全球網絡連接

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-24 16:42

是方 (6561-TW) 今 (24) 日宣布，攜手 HGC、AMS-IX 簽署合作備忘錄，三方成為彼此的客戶後，提供一站式整體解決方案，進一步擴大是方電旗下台北網際網路交換中心 (TPIX) 與 AMS-IX 香港平台之間的交換流量。

是方指出，AMS-IX 是全球最大的網際網路交換中心之一，擁有近千名會員，而 HGC 環電是 AMS-IX 在亞洲地區的合作夥伴。

是方進一步說明，未來透過彼此策略夥伴關係，是方 TPIX 成員可以在香港擴展網絡資源，還能透過 HGC 環電遍佈全球的多樣化路由，以及數位基礎設施的全球網路系統，促進實現內容共享和在地化。

另外，TPIX 成員也能直連到 AMS-IX 亞洲地區，例如新加坡、曼谷、馬尼拉等亞洲國家，以及阿姆斯特丹、舊金山灣區和芝加哥等其他地區，從而為客戶提供無縫且可靠的遠端對等互連，並改善終端用戶體驗。

是方表示，通過與 TPIX 的合作，AMS-IX 香港的成員也能享有額外的 170 個網路連結，同時能夠接觸台灣本地的用戶群，這項優勢將推動 TPIX 和 AMS-IX 香港成員雙方更多流量交換。在戰略同盟的對等優勢下，雙方均可以進入對方市場並接觸更廣泛的受眾群體，促進跨境網際網路生態系統的增長。