台灣AI算力中心正式啟動 是方電LY2成強力後盾

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 19:18

翔耀實業 (2438-TW) 結盟是方電訊 (6561-TW)、美超微等戰略夥伴共同成立台灣 AI 算力中心 (AICC)，並在今 (26) 日宣布正式啟動。而是方電的 LY2 AI 智能資料中心，具有高規格的 IDC，成為 AICC 的強力後盾。

翔耀實業董事長林以山表示，AICC 算力中心將座落於是方電訊全新落成的 LY2 AI 智能資料中心大樓，以階段性規畫各時期算力晶片模組進程。

林以山表示，首期將建置包含 128 台 H200 計算加速晶片在內的溫水水冷式 GPU 伺服器，總算力規劃為 46.54PFLOPS，估計可搶進全球超算排名第 20 至 25 名之間，預計在今年 Q4 開始提供國內外客戶 AI 算力服務，總體目標將完成 256 台最新運算功能伺服器的建置工程。

AICC 冷卻系統採用美超微專業的溫水水冷設備，大幅降低電力使用效率 (PUE) 至 1.09，顯示出極高的能源效率，屆時 AICC 的綠能效能將達到 36 GFLOPs/Watt，有望進入全球綠能電腦排名前 25 名，有效節省能耗、減少碳排。