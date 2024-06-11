是方電捲入個資案風波 發聲明嚴正駁斥
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 19:36
民進黨政策會執行長王義川日前指出，利用手機定位分析立院抗爭行動的群眾年齡，引發外界質疑電信業是否洩漏個資。國民黨立委徐巧芯質疑，中華電 (2412-TW) 子公司是方電 (6561-TW) 參與其中，對此，是方電今 (12) 日發聲明嚴正駁斥。
是方電訊聲明，該公司為二類電信業者，業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統之服務，因此與行動個資蒐集無關。
是方電進一步指出，其所提供的網路輿情分析服務，由是方應用雲合作廠商以程式透過關鍵字搜尋網路公開訊息，作為統計分析網路聲量的工具，完全無涉任何個人資料與隱私，坊間諸多公司均有提供此服務，所有資料皆為網路公開訊息。
是方電提到，成立 30 多年來一向遵循法令、合法經營、注重個資保護，提供國內外企業客戶所需要的專業服務。自 2018 年 6 月上櫃以來，公司經營團隊更是戰戰兢兢、一步一腳印的認真打拚，才能連續兩年獲得櫃買中心和證交所舉辦的公司治理評鑑前 5% 殊榮。
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