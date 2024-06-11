是方電捲入個資案風波 發聲明嚴正駁斥

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 19:36

是方電訊聲明，該公司為二類電信業者，業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統之服務，因此與行動個資蒐集無關。

是方電進一步指出，其所提供的網路輿情分析服務，由是方應用雲合作廠商以程式透過關鍵字搜尋網路公開訊息，作為統計分析網路聲量的工具，完全無涉任何個人資料與隱私，坊間諸多公司均有提供此服務，所有資料皆為網路公開訊息。