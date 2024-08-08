國壽三引擎催動 國泰金前7月大賺931億元改寫歷史次高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 19:14

‌



國泰金 (2882-TW) 公布 7 月稅後純益 214.9 億元，創歷年同期新高，月增 67.89%、年增 33.64%，累計前 7 月稅後純益 931 億元，年增 90.07%，EPS 達 6.07 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高紀錄。其中，國泰人壽 7 月狂賺 168 億元 ，改寫史上單月次高，主要受惠資本利得、匯兌利益及經常性收益貢獻。

國泰人壽 7 月稅後純益 168.3 億元，累計稅後純益 650.9 億元，創下歷史單月次高，今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。7 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 129 億元及 50 億元，為業界第一。

‌



國壽指出，7 月在美國就業及通膨數據降溫，以及 Fed 釋出 9 月可能降息之訊號下，美債利率明顯回落，而受最新企業財報表現疲弱壓抑科技股走跌影響，股市高檔震盪，國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位。

另外，隨外資匯出，台幣兌美元單月貶值 1.2%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，國壽本月增提 129 億元之外匯價格變動準備金，累積餘額逾 500 億元，加以在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現維持亮眼。在資本方面，7 月淨值比逾 9%，RBC 亦遠高於 300%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。

保險業務方面，整體 FYP 相較上個月成長近 36%，上半年累計外溢保單 FYP 達 66 億元，實物給付型保單 FYP 達 11 億元，銷售量皆持續領先業界；7 月各類投資型商品皆有明顯成長，FYP 較上月增加約 76%。

國泰世華銀行 7 月稅後純益 39.1 億元，累計前 7 月稅後純益 240.8 億元，年成長 18%。受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔布建外幣有價證券，累計淨利息收入呈雙位數成長；信用卡簽帳及收單金額增加，財富管理各項商品銷量上升，累計淨手續費收入持續表現亮眼。主力信用卡產品 CUBE 卡累計流通卡數逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 7 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1323%，資產品質維持穩健。

國泰產險 7 月稅後純益 3.3 億元，累計前 7 月稅後純益 16.5 億元，為同期次高。7 月簽單保費 32.7 億元，累計簽單保費達 218.2 億元，年成長 17%。核心保險業務，車險掌握新車銷售強勁動能，向客戶傳遞完整保障概念，累計簽單保費年成長 10%；商業保險方面，掌握綠能及公共工程等業務，工程險累計簽單保費年成長達 90%；網路投保推出機車兩年期任意險及國外旅遊險夏日限定型方案，藉由多樣化商品以接觸更多元的數位客群。

國泰證券 7 月稅後純益 5.5 億元，累計稅後純益 27.1 億元，並創下同期獲利歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。截至 7 月底國泰證券台股累計經紀市佔率達 4.08%、台股定期定額累計投資金額近 350 億元，雙雙創下歷史新高，且複委託市佔維持第一名。