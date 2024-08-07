search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台壽發威！中信金7月狂賺逾百億 前7月EPS衝2.41元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 18:23

cover image of news article
台壽發威！中信金7月狂賺逾百億 前7月EPS衝2.41元。(鉅亨網資料照)

上市金控陸續揭曉 7 月自結財報，中信金今 (7) 日公告，7 月稅後純益為 108.41 億元，月增 79.01%、年增 42.4%，主要貢獻來自子公司台壽實現資本利得及股利收入，累計前 7 月合併稅後純益 480.48 億元，年增 31.9%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.41 元。

中信金說明，子公司中國信託銀行 7 月放款及財富管理業務動能成長強勁，單月稅後純益 38.21 億元。台灣人壽 7 月反映股票資本利得及股利收入貢獻，單月稅後純益高達 67.51 億元，較 6 月稅後純益 18.85 億元激增 2.58 倍。


中信金進一步指出，與 2023 年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長 12%。

保險業務部分，今年以來美元累計升值達 6.8%，產生匯兌利益，加上金融資產處分利得較佳，稅後純益較去年同期大幅成長。另外，保險本業穩健成長，初年度保費收入累計前七個月為 289 億元，較前一年度成長 18%。

 

文章標籤

中信金獲利稅後純益

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty