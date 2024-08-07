台壽發威！中信金7月狂賺逾百億 前7月EPS衝2.41元

上市金控陸續揭曉 7 月自結財報，中信金今 (7) 日公告，7 月稅後純益為 108.41 億元，月增 79.01%、年增 42.4%，主要貢獻來自子公司台壽實現資本利得及股利收入，累計前 7 月合併稅後純益 480.48 億元，年增 31.9%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.41 元。