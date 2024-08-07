台壽發威！中信金7月狂賺逾百億 前7月EPS衝2.41元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 18:23
上市金控陸續揭曉 7 月自結財報，中信金今 (7) 日公告，7 月稅後純益為 108.41 億元，月增 79.01%、年增 42.4%，主要貢獻來自子公司台壽實現資本利得及股利收入，累計前 7 月合併稅後純益 480.48 億元，年增 31.9%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.41 元。
中信金說明，子公司中國信託銀行 7 月放款及財富管理業務動能成長強勁，單月稅後純益 38.21 億元。台灣人壽 7 月反映股票資本利得及股利收入貢獻，單月稅後純益高達 67.51 億元，較 6 月稅後純益 18.85 億元激增 2.58 倍。
中信金進一步指出，與 2023 年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長 12%。
保險業務部分，今年以來美元累計升值達 6.8%，產生匯兌利益，加上金融資產處分利得較佳，稅後純益較去年同期大幅成長。另外，保險本業穩健成長，初年度保費收入累計前七個月為 289 億元，較前一年度成長 18%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中信金上半年大賺372億元年增近3成 EPS達1.85元
- 永豐金前7月獲利146億元續創同期新高 EPS 1.18元
- 14家金控上半年狂賺3374億元 富邦金奪三冠王、新光金殺出重圍
- 台新金上半年賺破百億 台股量價齊揚助攻證券業務
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇