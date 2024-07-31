〈友達法說〉Q2本業轉盈稅後虧損收斂逾9成 每股虧0.03元

面板大廠友達 ( 2409-TW ) 今 (31) 日召開法說並公告第二季財報，本業轉盈下，稅後淨損 2.31 億元，虧損幅度較前季及去年同期收斂逾 9 成，每股虧損 0.03 元，上半年每股純損 0.49 元。

回顧第二季，友達表示，0403 大地震的確對公司產出造成一些影響，但在團隊努力之下，已全線恢復生產，第二季面板總出貨面積達 556.8 萬平方米，季增 5.1%、年減 2.4%。