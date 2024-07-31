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〈友達法說〉Q2本業轉盈稅後虧損收斂逾9成 每股虧0.03元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-31 15:30

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Q2本業轉盈稅後虧損收斂9成 每股虧0.03元。(鉅亨網資料帳)

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日召開法說並公告第二季財報，本業轉盈下，稅後淨損 2.31 億元，虧損幅度較前季及去年同期收斂逾 9 成，每股虧損 0.03 元，上半年每股純損 0.49 元。

友達第二季營收 743.28 億元，季增 25%、年增 17.4%；毛利率 11.2%，季增 7.9 個百分點、年增 8 個百分點；營業利益 1.07 億元，較前季及去年同期虧轉盈，營益率 0.1%，EBITDA 獲利率為 12.4%。

累計友達上半年營收 1338.05 億元，年增 16.9%、毛利率 7.7%，較去年同期負轉正、營業淨損 48.33 億元，稅後淨損 38.08 億元，較去年同期虧損 157.18 億元收斂 76%。

回顧第二季，友達表示，0403 大地震的確對公司產出造成一些影響，但在團隊努力之下，已全線恢復生產，第二季面板總出貨面積達 556.8 萬平方米，季增 5.1%、年減 2.4%。

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