台股量價齊揚助攻 開發金上半年獲利170億元年增67%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 18:24

開發金 (2883-TW) 今 (9) 日公布上月自結財務數據，6 月稅後純益為 40.42 億元，月增 77.9%、年減 21%，上半年稅後純益 169.53 億元，年成長 67%，每股純益 0.98 元。開發金表示，6 月台股持續走揚，成交量能增加，有利於旗下證券、銀行及壽險業務投資收益。

凱基人壽受惠於台幣兌美元偏貶有助減緩匯率避險成本，加上資本市場上揚，有效掌握行情實現資本利得，推升整體投資收益表現；6 月稅後純益為 24.86 億元，今年上半年稅後純益達 109.86 億元，與去年同期相比成長 123%。

6 月份台股走勢持續呈現量增價揚，凱基證券旗下包含經紀、財富管理、自營及承銷等各項業務皆有貢獻；6 月稅後純益為 11.9 億元，上半年稅後純益達 55.17 億元，相較去年同期成長 49%。

凱基銀行營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，整體存放規模也同步成長；6 月稅後純益為 4.54 億元，上半年稅後純益 28.14 億元。中華開發資本投資部位評價漲跌互見，6 月稅後純益為 0.17 億元，上半年稅後純益達 3.25 億元。