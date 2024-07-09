台股量價齊揚助攻 開發金上半年獲利170億元年增67%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 18:24
開發金 (2883-TW) 今 (9) 日公布上月自結財務數據，6 月稅後純益為 40.42 億元，月增 77.9%、年減 21%，上半年稅後純益 169.53 億元，年成長 67%，每股純益 0.98 元。開發金表示，6 月台股持續走揚，成交量能增加，有利於旗下證券、銀行及壽險業務投資收益。
凱基人壽受惠於台幣兌美元偏貶有助減緩匯率避險成本，加上資本市場上揚，有效掌握行情實現資本利得，推升整體投資收益表現；6 月稅後純益為 24.86 億元，今年上半年稅後純益達 109.86 億元，與去年同期相比成長 123%。
6 月份台股走勢持續呈現量增價揚，凱基證券旗下包含經紀、財富管理、自營及承銷等各項業務皆有貢獻；6 月稅後純益為 11.9 億元，上半年稅後純益達 55.17 億元，相較去年同期成長 49%。
凱基銀行營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，整體存放規模也同步成長；6 月稅後純益為 4.54 億元，上半年稅後純益 28.14 億元。中華開發資本投資部位評價漲跌互見，6 月稅後純益為 0.17 億元，上半年稅後純益達 3.25 億元。
開發金指出，企業營運展望穩健，市場關注美國聯準會調降利率時間表，帶動金融市場正向走勢，惟國際區域衝突與美國總統大選等不確定因素，仍將影響全球市場未來走勢。開發金將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，追求全方位的穩健發展。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 通過配息0.5元 更名凱基金控打造整合性品牌綜效
- 凱基證券如虎添翼 開發金控更名「凱基金控」品牌綜效增
- 中信金上半年大賺372億元年增近3成 EPS達1.85元
- 〈中信金股東會〉前5月ROE衝破17% 總座：全年獲利拚再創高
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇