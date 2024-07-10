〈焦點股〉金控業上半年好會賺 富邦金叩關90元創28年新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 11:19
14 家上市金控 2024 年上半年海賺 3374 億元，改寫歷史次高紀錄，金控雙雄就貢獻 45%，富邦金 (2881-TW) 單月暴賺逾 200 億元，並蟬聯獲利三冠王，EPS 直逼 6 元，今 (10) 日吸引買盤湧入，股價衝破 90 元，創下 28 年新高，金控、保險股各自表現，扮演撐盤要角。
台股今天震盪拉回，電子股熄火，金融股在業績題材加持下，成為盤面多頭指標，上市金融類股指數盤中一度上漲 1.77%，最高來到 2134.45 點，改寫逾 34 年新高。
富邦金一度衝上 90.5 元，漲幅達 5.23%，截至午盤前，成交量已激增至近 3 萬張。國泰金 (2882-TW) 、開發金 (2883-TW) 、元大金 (2885-TW) 等盤中亦上漲逾 1%。
新光金 (2888-TW) 日前股價重回票面價之上，6 月公布大賺百億後，連 2 日獲得資金點火，帶動股價衝上 11 元，今天最高來到 11.4 元，漲幅超過 3%，創 2 年 3 個月以來新高。
中信金 (2891-TW) 近日重返 40 元關卡後，今天股價持續走揚，盤中最高來到 40.35 元，改寫 2004 年 3 月以來新高。
值得注意的是，多家壽險、產險股今天股價亦表現不俗，包括三商壽、台產、中再保等，盤中上漲 2-4%。
壽險業上半年獲利主要受惠新台幣匯率走貶，台股、美股屢創新高，業者伺機實現資本利得，加上經常性收益等挹注獲利，此外，6 月亦有部分股息入帳。
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