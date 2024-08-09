營收速報 - 均豪(5443)7月營收3.45億元年增率高達49.02％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 16:16
今年1-7月累計營收為22.66億元，累計年增率39.21%。
最新價為91.9元，近5日股價下跌-13.08%，相關光電類指數下跌-7.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2436 張
- 外資買賣超：-2129 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-307 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.45億
|49%
|34%
|24/6
|2.58億
|42%
|-14%
|24/5
|3.00億
|17%
|-12%
|24/4
|3.40億
|55%
|-1%
|24/3
|3.43億
|12%
|54%
|24/2
|2.23億
|27%
|-51%
均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 威致(2028)7月營收7.53億元年增率高達34.58％
- 營收速報 - 燿華(2367)7月營收16.21億元年增率高達29.1％
- 營收速報 - 翔耀(2438)7月營收3,104萬元年增率高達124.6％
- 營收速報 - 京城(2524)7月營收3.33億元年增率高達564.83％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇