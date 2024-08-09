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鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)7月營收2,569.53億元年增率高達44.67％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15


台積電(2330-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2,569.53億元，年增率44.67%，月增率23.61%。

今年1-7月累計營收為1.52兆元，累計年增率30.5%。

最新價為934元，近5日股價下跌-6.67%，相關半導體業下跌-7.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-64551 張
  • 外資買賣超：-58394 張
  • 投信買賣超：+9617 張
  • 自營商買賣超：-15774 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2,569.53億 45% 24%
24/6 2,078.69億 33% -9%
24/5 2,296.20億 30% -3%
24/4 2,360.21億 60% 21%
24/3 1,952.11億 34% 7%
24/2 1,816.48億 11% -16%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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