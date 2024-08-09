search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 十銓(4967)7月營收29.00億元年增率高達225.11％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


十銓(4967-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣29.00億元，年增率225.11%，月增率3.72%。

今年1-7月累計營收為133.72億元，累計年增率64.74%。

最新價為119元，近5日股價下跌-4.82%，相關半導體業下跌-7.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2003 張
  • 外資買賣超：+906 張
  • 投信買賣超：+18 張
  • 自營商買賣超：+1079 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 29.00億 225% 4%
24/6 27.96億 49% 6%
24/5 26.37億 134% 29%
24/4 20.43億 -23% 66%
24/3 12.33億 116% 42%
24/2 8.67億 56% -3%

十銓(4967-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收十銓

相關行情

台股首頁我要存股
十銓1190.42%
美元/台幣32.45-0.44%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty