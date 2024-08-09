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鉅亨速報

營收速報 - 昶和(1468)7月營收8,135萬元年增率高達38.79％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15


昶和(1468-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8,135萬元，年增率38.79%，月增率-18.44%。

今年1-7月累計營收為6.71億元，累計年增率8.23%。

最新價為14.4元，近5日股價下跌-4.36%，相關紡織纖維下跌-8.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-16 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8,135萬 39% -18%
24/6 9,974萬 39% -11%
24/5 1.12億 14% -13%
24/4 1.29億 10% 38%
24/3 9,308萬 4% 75%
24/2 5,330萬 -28% -48%

昶和(1468-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各類纖維、極細及超極細纖維絲、各種纖維、極細與超極細布種之織。造、染色整理、加工及銷售。各類紡織品之製造加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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