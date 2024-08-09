營收速報 - 昶和(1468)7月營收8,135萬元年增率高達38.79％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15
今年1-7月累計營收為6.71億元，累計年增率8.23%。
最新價為14.4元，近5日股價下跌-4.36%，相關紡織纖維下跌-8.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-16 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|8,135萬
|39%
|-18%
|24/6
|9,974萬
|39%
|-11%
|24/5
|1.12億
|14%
|-13%
|24/4
|1.29億
|10%
|38%
|24/3
|9,308萬
|4%
|75%
|24/2
|5,330萬
|-28%
|-48%
昶和(1468-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各類纖維、極細及超極細纖維絲、各種纖維、極細與超極細布種之織。造、染色整理、加工及銷售。各類紡織品之製造加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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