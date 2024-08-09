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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為26.93元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.5元，其中最高估值1.68元，最低估值1.38元，預估目標價為26.93元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.68(1.59)1.721.65
最低值1.38(1.38)1.461.43
平均值1.53(1.49)1.561.58
中位數1.5(1.49)1.571.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,669,83075,182,36079,105,740
最低值67,375,00070,061,00075,229,080
平均值71,227,29073,685,86076,657,920
中位數71,377,00074,149,07075,880,550

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.411.11.541.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,695,57154,805,91957,897,44056,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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