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鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.97元，預估目標價為1500元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.26元下修至12.97元，其中最高估值23.06元，最低估值10.85元，預估目標價為1500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值23.06(23.06)27.5341.26
最低值10.85(10.85)11.6322.62
平均值13.69(13.92)20.1732.37
中位數12.97(13.26)20.8133.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,078,0202,770,3703,792,220
最低值1,777,1002,213,0002,804,000
平均值1,932,3902,522,6403,330,260
中位數1,952,0002,543,4803,394,560

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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