鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.97元，預估目標價為1500元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.26元下修至12.97元，其中最高估值23.06元，最低估值10.85元，預估目標價為1500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|23.06(23.06)
|27.53
|41.26
|最低值
|10.85(10.85)
|11.63
|22.62
|平均值
|13.69(13.92)
|20.17
|32.37
|中位數
|12.97(13.26)
|20.81
|33.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,078,020
|2,770,370
|3,792,220
|最低值
|1,777,100
|2,213,000
|2,804,000
|平均值
|1,932,390
|2,522,640
|3,330,260
|中位數
|1,952,000
|2,543,480
|3,394,560
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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