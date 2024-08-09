鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為169.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.55元下修至9.34元，其中最高估值10.53元，最低估值7.48元，預估目標價為169.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.53(10.53)
|12.37
|11.27
|最低值
|7.48(8.34)
|8.93
|11.27
|平均值
|9.31(9.57)
|10.83
|11.27
|中位數
|9.34(9.55)
|10.68
|11.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|122,129,000
|133,507,000
|135,874,050
|最低值
|110,812,990
|120,247,080
|135,874,050
|平均值
|119,442,750
|129,496,350
|135,874,050
|中位數
|120,705,500
|130,814,000
|135,874,050
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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