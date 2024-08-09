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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為169.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.55元下修至9.34元，其中最高估值10.53元，最低估值7.48元，預估目標價為169.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.53(10.53)12.3711.27
最低值7.48(8.34)8.9311.27
平均值9.31(9.57)10.8311.27
中位數9.34(9.55)10.6811.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值122,129,000133,507,000135,874,050
最低值110,812,990120,247,080135,874,050
平均值119,442,750129,496,350135,874,050
中位數120,705,500130,814,000135,874,050

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.987.933.153.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,787,91795,257,45167,229,59962,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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