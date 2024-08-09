營收速報 - 神達(3706)7月營收48.08億元年增率高達70.28％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
今年1-7月累計營收為275.69億元，累計年增率33%。
最新價為40.6元，近5日股價下跌-9.59%，相關電腦週邊下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3325 張
- 外資買賣超：-2656 張
- 投信買賣超：+8 張
- 自營商買賣超：-677 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|48.08億
|70%
|9%
|24/6
|44.23億
|58%
|5%
|24/5
|41.99億
|37%
|-6%
|24/4
|44.85億
|34%
|30%
|24/3
|34.47億
|-7%
|3%
|24/2
|33.58億
|45%
|18%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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