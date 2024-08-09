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鉅亨速報

營收速報 - 神達(3706)7月營收48.08億元年增率高達70.28％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


神達(3706-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣48.08億元，年增率70.28%，月增率8.69%。

今年1-7月累計營收為275.69億元，累計年增率33%。

最新價為40.6元，近5日股價下跌-9.59%，相關電腦週邊下跌-10.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3325 張
  • 外資買賣超：-2656 張
  • 投信買賣超：+8 張
  • 自營商買賣超：-677 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 48.08億 70% 9%
24/6 44.23億 58% 5%
24/5 41.99億 37% -6%
24/4 44.85億 34% 30%
24/3 34.47億 -7% 3%
24/2 33.58億 45% 18%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收神達

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