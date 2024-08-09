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鉅亨速報

營收速報 - 佰鴻(3031)7月營收1.08億元年增率高達36.47％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


佰鴻(3031-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.08億元，年增率36.47%，月增率-3.54%。

今年1-7月累計營收為7.29億元，累計年增率7.4%。

最新價為18.15元，近5日股價下跌-11.27%，相關光 電 業下跌-8.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-149 張
  • 外資買賣超：-124 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.08億 36% -4%
24/6 1.12億 33% 1%
24/5 1.11億 18% -15%
24/4 1.30億 29% 21%
24/3 1.07億 -28% 102%
24/2 5,309萬 -52% -51%

佰鴻(3031-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子工業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收佰鴻

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