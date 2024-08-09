營收速報 - 佰鴻(3031)7月營收1.08億元年增率高達36.47％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
今年1-7月累計營收為7.29億元，累計年增率7.4%。
最新價為18.15元，近5日股價下跌-11.27%，相關光 電 業下跌-8.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-149 張
- 外資買賣超：-124 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.08億
|36%
|-4%
|24/6
|1.12億
|33%
|1%
|24/5
|1.11億
|18%
|-15%
|24/4
|1.30億
|29%
|21%
|24/3
|1.07億
|-28%
|102%
|24/2
|5,309萬
|-52%
|-51%
佰鴻(3031-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子工業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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