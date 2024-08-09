營收速報 - 富喬(1815)7月營收3.34億元年增率高達34.64％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
今年1-7月累計營收為21.76億元，累計年增率10.96%。
最新價為21.65元，近5日股價下跌-11.16%，相關電子零組件類指數下跌-8.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4389 張
- 外資買賣超：+5015 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-626 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3.34億
|35%
|-12%
|24/6
|3.82億
|57%
|1%
|24/5
|3.79億
|24%
|19%
|24/4
|3.19億
|41%
|10%
|24/3
|2.90億
|-9%
|41%
|24/2
|2.07億
|-32%
|-22%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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