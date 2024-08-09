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鉅亨速報

營收速報 - 富喬(1815)7月營收3.34億元年增率高達34.64％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15


富喬(1815-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3.34億元，年增率34.64%，月增率-12.41%。

今年1-7月累計營收為21.76億元，累計年增率10.96%。

最新價為21.65元，近5日股價下跌-11.16%，相關電子零組件類指數下跌-8.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4389 張
  • 外資買賣超：+5015 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-626 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3.34億 35% -12%
24/6 3.82億 57% 1%
24/5 3.79億 24% 19%
24/4 3.19億 41% 10%
24/3 2.90億 -9% 41%
24/2 2.07億 -32% -22%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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