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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.19元，預估目標價為103.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致伸(4915-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.26元下修至6.19元，其中最高估值6.52元，最低估值5.87元，預估目標價為103.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.52(6.99)88.32
最低值5.87(5.87)6.257.51
平均值6.18(6.27)7.067.91
中位數6.19(6.26)6.997.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值61,721,00070,592,00070,682,990
最低值60,437,00062,891,00067,678,000
平均值61,235,72065,471,09069,180,500
中位數61,320,51064,734,85069,180,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.56.15.134.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,488,40279,240,76571,649,84968,240,939

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4915/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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