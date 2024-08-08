【量大強漲股整理】台股震盪加劇，選股操作的策略四大關鍵大公開?

鉅亨研報 2024-08-08 17:15

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加權指數，今日開低走低，終場下跌 425.18 點，收在 20870.1 點，成交量 4045 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 457.87 億，投信買超 64.67 億，自營商賣超 110.53 億，三大法人合計賣超 503.73 億，其中，投信連 27 買，累計 1875.5 億。

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美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.6%，標普 500 指數下跌 0.77%，納指下跌 1.05%，費半下跌 3.09%，近期就業數據不佳，摩根大通執行長戴蒙週三表示，經濟「軟著陸」的可能性約為 35% 至 40%，市場擔憂美國經濟衰退，導致股市指數表現並不穩定，(SMCI-US) 美超微，下跌 20.14%，收在 492.7 美元，週二公布的季報獲利未達華爾街預期，但由於 AI 基礎設施需求持續創紀錄，美超微提供樂觀的營收展望，同時公布股票 1 拆 10 計畫，(NVDA-US) 輝達，下跌 5.08%，收在 98.95 美元，有分析師認為，輝達因股價歷經大量賣壓洗禮後，已顯得相當誘人，買進並長期持有應能有不錯的報酬；台股方面，加權指數，終場下跌 425.18 點，收在 20870.1 點，預期近期將會持續在半年線上下震盪，震盪完畢有望站穩半年線後繼續往上攻。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.61%，收在 896 元，台積電明 ( 9 ) 日將公布 7 月營收，預估年增至少 2 成，月增率也會小幅成長，營收利多有望帶動股價上漲；(2317-TW) 鴻海，下跌 4.11%，收在 163.5 元，7 月營收 5724 億元，月增 16.6％、年增 21.9％，創歷年同期新高，除了營收亮眼，鴻海旗下鴻騰精密科技（FIT）以人民幣 2.2 億，收購華雲光電 70% 股權。此次收購將進一步加速 FIT 在高速光模塊與 CPO 技術上市場的佈局，以應對 AI 需求激增帶來的光通訊市場；(2454-TW) 聯發科，下跌 3.04%，收在 1115 元，對比去年推出的天璣 9300 處理器，聯發科接下來將公布的天璣 9400 預期將延續全大核設計，並且藉由台積電 3nm 製程技術降低整體電力損耗，其中更將藉由新版 NPU 設計提高人工智慧運算效能。

(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；

佳螢一再強調的選股回歸到基本面上，七月營收可以創新高的股票，技術面強於大盤的個股，將有逆風而上的機會!

點名預告的 CPO 黑馬股，(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停，收在 122 元，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，創單月歷史新高，強勁的業績，激勵股價亮燈漲停!!!! 通通領先預告!!!!

(3450-TW) 聯鈞，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程；今日下午召開董事會並審議今年第二季財報，同時於 7 日下午發佈自結七月營收為 6.44 億元，年增 44.01%，創單月歷史新高；累計今年 1-7 月營收為 36.35 億元，年增 21.09%。由於看好聯鈞營收創新高表現，及預期第二季財報發佈獲利可望創新的帶動下。

(3363-TW) 上詮，上漲 1.72%，收在 147.5 元，上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者。



今日盤面焦點為機器人概念股，多檔股票逆勢上漲，(2359-TW) 所羅門，上漲 0.33%，收在 152 元，開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(8374-TW) 羅昇，亮燈漲停，收在 121 元，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；

8/5 點名預告跌停的 (2365-TW) 昆盈，繼昨日亮燈漲停後，今天再度噴出，上漲 5.69%，收在 61.3 元，7 月營收 8929 萬，年增 9%，七月營收表現亮眼，

除了七月分營收表現亮眼外，更重要的就是，昆盈，擁有雙題材的加持，不僅是機器人又是遊戲雙引擎加持，成為逆風而上的股票，不僅自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待，今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西、墨西哥以及中美洲；亞太部分，將拓展印度、印尼以及中亞的沙烏地阿拉伯；歐洲則將開拓西班牙、義大利等國家，預期效益將逐步顯現，股價將有機會再攻一波。



2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，網通股將長期受惠；(3025-TW) 星通，上漲 6.49%，收在 60.7 元，星通不僅深耕關鍵任務網路，也強化資安解決方案，推出多功能一站式傳送存取設備新產品，目前已成功打入美國、印度、東歐、東南亞的電力及鐵路市場，預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。

台股震盪加劇

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師