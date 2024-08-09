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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)目標價調升至26.93元，幅度約4.43%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)提出目標價估值：中位數由25.78元上修至26.93元，調升幅度4.43%。其中最高估值31.37元，最低估值21.86元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予玉山金(2884-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀2位。

玉山金(2884-TW)今(9日)收盤價為26.65元。近5日股價下跌3.19%，相關金融保險近5日下跌6.28%，集中市場加權指數下跌7.83%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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