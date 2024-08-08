〈玉山金法說〉強攻東協、亞太 上半年海外據點獲利成長12%符預期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 20:38

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玉山金 (2884-TW) 今 (8) 日召開 2024 年第 2 季法人說明會，玉山銀行持續壯大海外經營，上半年海外分、子行獲利成長 12%，合計貢獻銀行獲利 33.6%，符合公司預期。7 月馬來西亞吉隆坡代表人辦事處已開業，預計第 4 季日本熊本出張所開業，積極拓展東協及亞太金融服務網絡。

玉山銀行目前海外據點擴及 11 個國家或地區，共計 33 處，上半年海外分行獲利居國銀前 3 名，獲利能力及風險管理良好。玉山金董事長黃男州指出，玉山金第四個十年最重要目標就是增加海外據點，像是日本熊本出張所預計今年 10 月開業，強調未來據點不只是點而已，希望點跟點之間連結成一個平台，讓台商或當地顧客都能透過此平台獲得跨國全方位服務。

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此外，玉山擴大海外財富管理經營，發展新加坡私人銀行業務，串聯台灣、香港及新加坡理財平台，發展跨境顧問式諮詢服務。

在新南向布局上，玉山在東協六國都有營運據點，其中，泰國、大馬都是辦事處，顧客若有其他業務需求，可與鄰近的分行聯繫。

黃男州表示，跨境平台間的資訊串聯，包括顧客、IT 系統規範等，每個國家法規不近相同，串聯並非易事，但玉山擁有更大的目標，希望未來在香港、東京、雪梨等也都能一起串接到平台上。

黃男州進一步指出，美國洛杉磯分行經營相當不錯，成長相當快速，但加拿大多倫多分行審核時間會拉得比較久，根據業界歷史經驗，加拿大、澳洲兩國都是規範較為嚴格的國家，平均來說約耗時 18 個月，因此，預估 2026 年才有可能升格分行，由於在加拿大只有一個據點，業務無法大幅擴展，或傳到其他鄰近國家的分行，因此，目前會較為保守一點。