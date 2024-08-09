鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至24元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由25元下修至24元，調降幅度4%。其中最高估值45元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀11位、保持中立15位、保守悲觀3位。
Unity Software Inc今(9日)收盤價為14.36元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌2.34%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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