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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至24元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 12:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由25元下修至24元，調降幅度4%。其中最高估值45元，最低估值14元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀11位、保持中立15位、保守悲觀3位。

Unity Software Inc今(9日)收盤價為14.36元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌2.34%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股U市場預估目標價

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