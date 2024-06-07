鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為25.60元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.8元，其中最高估值1.23元，最低估值0.27元，預估目標價為25.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.23(1.23)
|1.56
|1.7
|最低值
|0.27(0.27)
|0.37
|1.1
|平均值
|0.78(0.77)
|1.02
|1.38
|中位數
|0.8(0.78)
|0.97
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.69億
|21.39億
|23.94億
|24.38億
|最低值
|17.79億
|19.22億
|21.61億
|24.38億
|平均值
|18.35億
|20.08億
|22.57億
|24.38億
|中位數
|18.35億
|20.01億
|22.50億
|24.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-1.66
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|營業收入
|5.42億
|7.72億
|11.11億
|13.91億
|21.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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