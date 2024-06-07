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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為25.60元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.8元，其中最高估值1.23元，最低估值0.27元，預估目標價為25.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.23(1.23)1.561.7
最低值0.27(0.27)0.371.1
平均值0.78(0.77)1.021.38
中位數0.8(0.78)0.971.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.69億21.39億23.94億24.38億
最低值17.79億19.22億21.61億24.38億
平均值18.35億20.08億22.57億24.38億
中位數18.35億20.01億22.50億24.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---1.66-1.89-2.96-2.16
營業收入5.42億7.72億11.11億13.91億21.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSU

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