search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-4.71元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.55元下修至-4.71元，其中最高估值-3.88元，最低估值-5.7元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.88(-3.85)-3.08-0.342.12
最低值-5.7(-5.46)-4.67-3.08-0.47
平均值-4.77(-4.58)-3.93-1.890.71
中位數-4.71(-4.55)-3.98-1.950.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.71億6.47億12.85億23.00億
最低值3.36億4.29億6.31億9.91億
平均值3.53億5.27億9.52億16.45億
中位數3.51億5.05億9.34億16.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.01-3.01-3.88-3.91-5.34
營業收入1.36億1.64億1.88億2.45億3.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINSM

相關行情

台股首頁我要存股
Insmed Inc73.983.02%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty