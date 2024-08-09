鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xcel 能源XEL-US的目標價調升至65元，幅度約3.17%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Xcel 能源(XEL-US)提出目標價估值：中位數由63元上修至65元，調升幅度3.17%。其中最高估值73元，最低估值57元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Xcel 能源評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Xcel 能源今(9日)收盤價為58.15元。近5日股價下跌3.17%，標普指數下跌2.34%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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