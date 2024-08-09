營收速報 - 欣高(9931)7月營收1.28億元年增率高達41.43％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:17
今年1-7月累計營收為14.06億元，累計年增率90.41%。
最新價為34.7元，近5日股價下跌-3.24%，相關油電燃氣下跌-4.44%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17 張
- 外資買賣超：+25 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.28億
|41%
|-22%
|24/6
|1.64億
|69%
|-39%
|24/5
|2.67億
|163%
|41%
|24/4
|1.89億
|85%
|-24%
|24/3
|2.50億
|113%
|-16%
|24/2
|2.98億
|146%
|167%
欣高(9931-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管輸送天然氣。氣體導管裝置。石油氣(天然氣)具及器材製造及代銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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