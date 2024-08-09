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鉅亨速報

營收速報 - 欣高(9931)7月營收1.28億元年增率高達41.43％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:17


欣高(9931-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.28億元，年增率41.43%，月增率-21.99%。

今年1-7月累計營收為14.06億元，累計年增率90.41%。

最新價為34.7元，近5日股價下跌-3.24%，相關油電燃氣下跌-4.44%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+17 張
  • 外資買賣超：+25 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.28億 41% -22%
24/6 1.64億 69% -39%
24/5 2.67億 163% 41%
24/4 1.89億 85% -24%
24/3 2.50億 113% -16%
24/2 2.98億 146% 167%

欣高(9931-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管輸送天然氣。氣體導管裝置。石油氣(天然氣)具及器材製造及代銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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